Thyssenkrupp Nucera: Unsicherheit im Wasserstoffmarkt bremst Wachstum

Die Wasserstoffsparte von Thyssenkrupp, Nucera, hat erneut auf die Herausforderungen im sich entwickelnden Markt für grünen Wasserstoff hingewiesen. Trotz eines leichten Wachstums in den Auftragseingängen bleibt die allgemeine Unsicherheit ein signifikanter Hemmschuh für die Branche. Das Unternehmen betonte am frühen Dienstag, dass offene regulatorische Fragen und eine schleppende Vergabe von Fördermitteln wesentliche Gründe für die Verzögerung von Investitionsentscheidungen potenzieller Kunden seien.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 verzeichnete Nucera einen Anstieg der Auftragseingänge um 12 Prozent auf 271 Millionen Euro, was den Endstand nach neun Monaten auf 522 Millionen Euro bringt – ein leichter Rückgang von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtbestellungen beliefen sich Ende Juni auf 1,3 Milliarden Euro, was gegenüber März eine Steigerung darstellt. Trotzdem wirkt sich die Unsicherheit negativ auf das Wachstumstempo aus, was insbesondere den Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) betrifft, der zentral für die Produktion von grünem Wasserstoff ist.