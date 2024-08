Goldaktien steigen

Tagesbericht vom 13.08.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.440 auf 2.473 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.462 $/oz um 23 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen weltweit an.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



USA verlegen den Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ und das Atom-U-Boot „USS Georgia“, das mit bis zu 154 Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk bestückt werden kann, in den Nahen Osten (Quelle: N-tv.de).



Bild.de (12.08.24): „Möglicher Iran-Angriff“. „Israel versetzt Armee in höchste Alarmbereitschaft“.



Kommentar: Jetzt fehlt nur noch ein tatsächlicher oder konstruierter Anlass, um den Krieg gegen den Iran starten zu können.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 72.418, Vortag 71.803 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt nach (aktueller Preis 27,67 $/oz, Vortag 27,85 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 934 $/oz, Vortag 931 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 898 $/oz, Vortag 895 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 81,74 $/barrel, Vortag 80,10 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich fester. Der Xau-Index steigt um 3,3 % oder 4,7 auf 146,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 9,4 % und Kinross 5,2 %. Bei den kleineren Werten haussieren Osisko 62,9 % (Übernahmeangebot durch Gold Fields), Skeena 22,7 % und I-80 um 16,7 %. Victoria gibt 4,2 % nach. Bei den Silberwerten steigen Minaurum 17,1 %, Gatos 10,9 % und Guanajuato 8,0 %. Endeavour Silver fallen 14,0 % und Excellon 9,1 %.

