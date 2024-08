Renk: Überraschender Abgang von Finanzchef überlagert Rekordwachstum

Die positive Entwicklung wird durch die wachsende Nachfrage nach militärischer Ausrüstung getrieben, wie die Vorstandsvorsitzende Susanne Wiegand betonte. "Der Superzyklus und die Zeitenwende spiegeln sich deutlich in unseren Kennzahlen wider", erklärte sie und verwies auf gestiegene Militärausgaben weltweit seit Russlands Invasion in die Ukraine. Insbesondere in den USA, wo Renk seine Operationen in Michigan ausbaut, trugen Bestellungen von über 160 Millionen Euro zum Auftragseingang bei.

Trotz eines leichten Rückgangs des Auftragseingangs im ersten Halbjahr auf 628 Millionen Euro gegenüber 645 Millionen Euro im Vorjahr, verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis im ersten Halbjahr um 9,4 Prozent auf 69 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag jedoch mit 13,5 Prozent etwas niedriger als im Vorjahr.

Bereits am Vorabend vermeldete Renk den Abgang von Finanzchef Christian Schulz zum 30. September. Schulz habe aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten. Marktteilnehmer zeigten sich von der Meldung überrascht. Die Aktie, die gleich nach der Bekanntgabe abgerutscht war, brach im Vormittagshandel am SDAX-Ende um 5,7 Prozent ein. Anja Mänz-Siebje, die bereits in der Finanzabteilung von Renk tätig ist, soll den Posten von Schulz ab Oktober übernehmen.

Mit einem Auftragsbestand von 4,7 Milliarden Euro zum Quartalsende, von denen 1,9 Milliarden vertraglich fest vereinbart sind, sieht sich Renk gut positioniert, um von der anhaltenden starken Nachfrage in der Rüstungsindustrie zu profitieren. Dies unterstreicht die Rolle des Unternehmens als einen wesentlichen Akteur auf dem globalen Markt für militärische Hochtechnologie. Renk stellt unter anderem den Antrieb für den Leopard 2 von Rheinmetall her.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion