Marathon Digital will Bitcoin für 250 Millionen US-Dollar kaufen – Aktie crasht!

Marathon Digital, eine der größten börsennotierten Bitcoin-Mining-Firmen in den USA, hat am Montag eine neue Anleiheemission angekündigt, um weitere 250 Millionen US-Dollar für den Kauf von Bitcoin zu beschaffen. Die Anleihen, die im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten werden, werden im Jahr 2031 fällig, so das Unternehmen in einer Erklärung. Der Zinssatz wurde noch nicht festgelegt. Die Anleihen werden in Bargeld, Marathon-Stammaktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden können.

Im Juli gab Marathon bekannt, dass es Bitcoin im Wert von 100 Millionen US-Dollar gekauft hat. Zum 31. Juli besaß das Unternehmen 20.818 Bitcoin mit einem Marktwert von 1,16 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg gegenüber 15.126 Bitcoin mit einem Marktwert von 639,7 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember.