Nichts mehr zu holen in 2024? – "Zinssenkungen bereits vollständig eingepreist"

In einem EZB-Ratstreffen äußerten einige Vertreter angesichts des anhaltenden Lohndrucks und der damit verbundenen inländischen Inflation die Überlegung, ob nicht noch in diesem Jahr eine weitere Zinssenkung möglich sei. Seitdem haben sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtert, was laut Bloomberg die Befürworter eines schnelleren Abbaus der Zinsen bestärkt hat.

Das Wirtschaftswachstum im privaten Sektor des Euroraums stagnierte im Juli, wobei Deutschland weiterhin als Bremse für die Region wirkt. Die befragten Ökonomen haben ihre Wachstumsprognose für die größte Volkswirtschaft Europas nach unten korrigiert und erwarten nun für 2024 lediglich ein Wachstum von 0,1 Prozent.

Tipp aus der Redaktion Feste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Feste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Entdecken Sie jetzt rund 40.000 Staats- und Unternehmensanleihen zu günstigen Konditionen bei SMARTBROKER+

Im Euroraum zeige sich die Konjunktur robuster als in Deutschland, auch wenn die Einzelhandelsumsätze im Juni leicht zurückgingen. Die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal dürfte das Wachstum von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal bestätigen, wie Robin Winkler, Chefvolkswirt Deutschland, und Marc Schattenberg, Volkswirt bei Deutsche Bank Research, erklären. Dies liegt leicht unter der Prognose der EZB, die 0,4 Prozent Wachstum erwartet hatte.

Die Analysten der Deutschen Bank erwarten weiterhin Leitzinssenkungen der EZB um jeweils 25 Basispunkte im September und Dezember:

Dies ist an den Finanzmärkten bereits vollständig eingepreist.

Obwohl die Möglichkeit eines größeren Zinsschritts von 50 Basispunkten im September inzwischen verworfen wurde, wird nun diskutiert, ob die EZB auch im Oktober einen Grund für eine weitere Senkung sieht. Angesichts der schwachen Konjunkturdaten sehen die Analysten das Risiko einer zusätzlichen Zinssenkung im Oktober als realistisch an. Für die Zeit bis Mitte 2025 seien weitere Zinssenkungen um insgesamt knapp 75 Basispunkte an den Finanzmärkten eingepreist.