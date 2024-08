Nvidia: "Ein weiterer Drop the Mic-Moment für die Tech-Industrie", sagt Dan Ives

"Bei den Nvidia-Ergebnissen am 28. August wird man auf den Börsentischen rund um den Globus eine Stecknadel fallen hören, wenn der Godfather of AI Jensen Huang über die massive Nachfrage nach KI-Chips bis 2025 spricht, was unserer Meinung nach ein weiterer 'Drop the Mic'-Moment für die Tech-Industrie sein wird", schrieb Wedbush-Analyst Dan Ives am Montag auf X.

Am Montag erklärte Vivek Arya, Analyst der Bank of America (BofA), dass Nvidia einer der "Top-Rebound"-Picks ist, da er ein Comeback der Halbleiterindustrie bis Ende 2024 erwartet. "Unser Basisfall bleibt für einen [Halbleiter-]Aufschwung wahrscheinlich im 4. Quartal, wenn der saisonale Gegenwind nachlässt", schrieb Arya in einer Mitteilung an Kunden.

Arya kam zu dem Schluss, dass die Volatilität wahrscheinlich bis zur nächsten Gewinnveröffentlichung von Nvidia am 28. August und bis in den September hinein anhalten wird, der historisch gesehen der schlechteste Monat des Jahres für Halbleiteraktien ist. Arya wies darauf hin, dass der aktuelle Aufwärtstrend bei Halbleiteraktien nur vier Quartale andauert, während frühere Aufwärtstrends in der Regel bis zu 10 Quartale andauerten.

Letzte Woche berichtete The Information, dass sich Nvidias kommende KI-Chips der nächsten Generation um drei Monate verzögern würden. Nvidia gab daraufhin eine Erklärung ab, in der es hieß, dass die Produktion der Blackwell-Chips der nächsten Generation in der zweiten Jahreshälfte hochgefahren würde.

"Wenn es sich wirklich um ein Liefer- oder Zeitproblem handelt, denke ich, dass die meisten Investoren bereit sind, darüber hinwegzusehen", sagte John Vinh, Analyst von KeyBanc Capital Markets gegenüber Yahoo Finance.

Und weiter: "Wenn es ein Nachfrageproblem wäre, hätten wir hier andere Probleme mit Nvidia. Aber aus unserer Sicht denken wir, dass sie die [Gewinnprognose] übertreffen und anheben werden. Wir glauben nicht, dass die kurzfristige Nachfrage ein Problem sein wird."

Kursziel 150 US-Dollar

Timothy Arcuri, Analyst bei UBS, behielt am Montag in einer Kundenmitteilung sein "Buy"-Rating für die Aktie und ein Kursziel von 150 US-Dollar bei, während er seine Prognose für den Gewinn pro Aktie im Jahr 2025 um 8 Cent auf 4,95 US-Dollar anhob.

Arcuri sagte, er erwarte, dass Nvidia im zweiten Quartal des Geschäftsjahres einen Gewinn pro Aktie von 68 Cent bei einem Umsatz von 29,9 Milliarden US-Dollar erzielen werde. Das liegt über dem Wall-Street-Konsens von 64 Cent und 28,6 Milliarden US-Dollar. Speziell für das Rechenzentrumsgeschäft liegt seine Schätzung von 26,3 Milliarden US-Dollar ebenfalls über dem Konsens der Wall Street von 25 Milliarden US-Dollar. Wenn Arcuri Recht hat, würde dies eine Steigerung von 17 Prozent gegenüber dem Vorquartal bedeuten.

Der Analyst glaubt, dass sich die Auslieferungen von Blackwell-Kunden wahrscheinlich um maximal vier bis sechs Wochen verzögern werden. "Lead-Kunden sollten die ersten Blackwell-Instanzen im Zeitrahmen von April 2025 einsetzen", schrieb Arcuri.

Und weiter. "Die KI-Labore wachsen weiter und erweitern ihre Instanzverpflichtungen, und der Anteil der Unternehmen am Nachfragemix wächst schnell – beides sind positive Indikatoren."

Darüber hinaus argumentierte Arcuri, dass der Markt das zukünftige Gewinnwachstum von Nvidia möglicherweise unterschätzt. Derzeit glaubt Arcuri, dass der Markt den Höhepunkt des Gewinnwachstums von Nvidia für 2025 einpreist. Der Analyst argumentierte jedoch, dass das Jahr 2026 angesichts unserer Kundengespräche "eher wieder nach oben tendieren wird".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion