Enttäuschender Auftakt: Gefahr für Alibaba, JD.com und andere China-Aktien?

Am Donnerstag werden die beiden E-Commerce-Riesen Alibaba und JD.com die Quartalssaison für chinesische Aktien offiziell einläuten. Der inoffizielle Startschuss erfolgte jedoch bereits am Dienstagvormittag mit den Zahlen des Musik-Streaming-Dienstleisters Tencent Music Entertainment. Die jedoch sorgen am Markt für Enttäuschung.

Umsatz- und Gewinnerwartungen verfehlt