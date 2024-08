Telekom-Aktie: Gewinne mitnehmen oder laufen lassen und Dividende kassieren?

Insbesondere in den für den Gesamtmarkt turbulenten vergangenen Tagen und Wochen hat die Aktie eine bemerkenswert hohe relative Stärke bewiesen. Dadurch konnten die Anteile den DAX mit einem Plus von 14 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel um mehr als das Doppelte outperformen.

Die Aktie der Deutschen Telekom dürfte als zu langweilig und unbeweglich unter dem Radar vieler Anleger fliegen. Das ist schade, denn tatsächlich gehört das Papier mit einer Performance von rund 30 Prozent in den vergangenen 12 Monaten zu den besten Werten im deutschen Leitindex DAX .

Verkaufen oder Halten? Der Blick in den Chart!

Anleger, die in der Aktie investiert sind, dürften angesichts der anhaltenden Outperformance vor der Frage stehen, ob es an der Zeit ist, Gewinne zu realisieren oder Positionen weiterlaufen zu lassen. Darüber soll ein Blick in den Chart Antwort geben.

Aktie handelt in stabilem Aufwärtstrendkanal

Die Aktie handelt in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Dieser lässt sich seit April als Trendkanal mit einer Spanne von rund 1,25 Euro beschreiben. Zu größeren Bemühungen sowohl der Käufer als auch der Verkäufer, die Range zu verlassen, ist es bislang nicht gekommen.

Dem Aufwärtstrend vorausgegangen war eine rund 4 Monate anhaltende Seitwärtskonsolidierung. Deren Hochs konnten inzwischen aber überwunden werden, was auch einen nachhaltigen Anstieg über die gleitenden Durchschnittslinien zur Folge hatte und den positiven Gesamteindruck der Aktie bestätigt.

Erste bearishe Divergenzen im Tageschart ...

Kurzfristig könnte der Aufwärtstrend jedoch vor Problemen stehen. Denn einerseits ist die Aktie an der oberen Begrenzung angelangt, andererseits weist die technische Indikation erste bearishe Divergenzen auf. Obwohl sich die Aktie in den vergangenen Wochen weiter steigern konnte, handeln der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Trendstärkeindikator MACD in Abwärtstrends.

Solche Divergenzen haben häufig Trendwenden zur Folge. In der Aktie der Telekom dürfte das vor allem für ein Verlassen des Trendkanals nach unten verbunden mit der Aufgabe der 50-Tage-Linie der Fall sein.

... die dürften aber kaum ein Grund zur Sorge sein

Der Blick in den Dreijahreschart zeigt jedoch, dass Anleger einer kurzfristigen Trendwende gelassen gegenüberstehen dürfen, denn hier ist es bislang nicht zu Divergenzen gekommen. Die technische Indikation folgt dem Trend der Aktie und umgekehrt, was einen gesunden Aufwärtstrend anzeigt.

Der RSI ist mit 75 Zählern leicht im überkauften Bereich, signalisiert jedoch noch keinen Handlungsbedarf, zumal die Aktie in den vergangenen drei Jahren bereits stärker überkauft war.

Sollte es zu einer Konsolidierung der technischen Stärke kommen, dürfte diese seitwärtsgerichtet sein und könnte sich mit einem kurzfristigen Pullback, etwa infolge der bearishen Divergenzen im Tageschart, bereits erledigt haben.

Fazit: Laufen lassen, Trends intakt!

Anleger dürften daher gut beraten sein, an ihren Telekom-Aktien festzuhalten. Weder mit Blick in den Tages- noch in den Wochenchart herrscht Handlungsbedarf. Trader, die auf eine Gegenbewegung spekulieren wollten, könnten eine kurzfristige Short-Position eröffnen, sollten sich aber mit einem Stopp-Loss im Bereich von 25 Euro absichern.

Sollte die Aktie nämlich den Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen, dürften die Anteile vor einer Ausbruchsrallye und damit vor einer dynamischen Aufwärtsbewegung stehen.

Auch fundamental gibt es nichts auszusetzen. Die Anteile sind mit rund dem 14-fachen der für das Geschäftsjahr 2024 erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt im Branchendurchschnitt. Außerdem profitiert das Unternehmen stark von seiner Beteiligung an der US-Tochter T-Mobile US.

Die gewinnt zunehmend an Marktanteilen und wird dafür von Anlegern mit starken Kursgewinnen belohnt, was sich auch im Wert der Deutschen Telekom niederschlägt.

Solange der technische und fundamentale Trend anhält, gibt es für Anleger keinen Grund, ihre Positionen zu verringern oder gar zu verkaufen. Daher gilt: Laufen lassen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion