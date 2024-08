Fabasoft AG startet Aktienrückkauf: Jetzt investieren! Die Fabasoft AG plant, eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Millionen Euro zurückzukaufen, was etwa 1,3 % des Grundkapitals entspricht. Der Rückkauf startet am 15. August 2024 und endet spätestens am 30. September 2025.