Canopy Growth  und Curaleaf Holdings mit enttäuschenden Quartalszahlen

Die Kurse der Cannabis-Unternehmen sind nicht zuletzt wegen großer Enttäuschungen in vorherigen Quartalsberichten da angekommen, wo sie jetzt stehen. In den Vorquartalen verspielte ein nicht unerheblicher Teil der Unternehmen das Vertrauen der Anleger durch katastrophale Geschäftszahlen. Entsprechend muss es nunmehr darum gehen, das Vertrauen durch robuste Quartalsberichte zurückzugewinnen. Nicht allen Unternehmen gelang dieses in der aktuellen Berichtssaison.

Canopy Growth einmal mehr enttäuschend

Canopy Growth als einstiger Platzhirsch und Überflieger des Cannabis-Sektors berichtete über das 1. Quartal des Fiskaljahres 2025. Schauen wir uns die Ergebnisse im Detail an.

Die Kanadier gaben den Nettoumsatz mit bescheidenen 66,212 Mio. CAD an. Damit verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Umsatzrückgang, nach 76,258 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Canopy Growth veröffentlichten einen Nettoverlust in Höhe von -127,138 Mio. CAD, nach einem Verlust in Höhe von -41,861 Mio. CAD im Vergleichszeitraum. Das Unternehmen gab das wichtige bereinigte EBITDA im aktuellen Berichtszeitraum mit -5,280 Mio. CAD an, nach -22,986 Mio. CAD im entsprechenden Vergleichszeitraum.

Die Qualität der Zahlen ließ zu wünschen übrig. Entsprechend zurückhaltend reagierte der Markt. Die Aktie setzte ihre Konsolidierung fort. Der Unterstützungsbereich um 6 US-Dollar steht unverändert im Fokus des Handelsgeschehens. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Verbleib oberhalb von 6 US-Dollar eminent wichtig. Anderenfalls könnte es für Canopy Growth auf der Unterseite noch einmal eng werden. Ein Rücksetzer unter die 6 US-Dollar würde der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 5 US-Dollar eröffnen. Auf der Oberseite limitieren die Widerstände bei 7,5 US-Dollar und 8,6 US-Dollar.

Curaleaf Holdings mit soliden Quartalszahlen, aber eben nicht mehr

Curaleaf Holdings veröffentlichte kürzlich solide Quartalszahlen. Positive Überraschungen blieben jedoch aus.

Curaleaf Holdings wies den Nettoumsatz mit 342,286 Mio. US-Dollar aus, nach 335,551 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Curaleaf Holdings gab einen Nettoverlust in Höhe von - 49,830 Mio. US-Dollar an, nach einem Verlust in Höhe von - 74,492 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum. Das Unternehmen gab zudem das bereinigte EBITDA im aktuellen Berichtszeitraum mit 72,996 Mio. US-Dollar an, nach 72,199 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vergleichszeitraum.

Die Aktie unterschritt zuletzt die wichtige Unterstützung von 3,5 US-Dollar. Die nicht minder wichtige Unterstützung von 3,0 US-Dollar steht aktuell zur Disposition. Sollte es darunter gehen, könnten sich weitere Abgaben in Richtung 2,5 US-Dollar anschließen. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es einer Gegenbewegung über die 3,5 US-Dollar und 4,0 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte