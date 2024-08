Rheinmetall stärkt Marktposition durch Übernahme von Loc Performance

Der Zukauf stärkt Rheinmetalls Position in laufenden Ausschreibungen des US-Militärs, darunter das XM30-Programm für Schützenpanzer mit einem Umfang von 45 Milliarden US-Dollar bemessen und das CTT-Programm für taktische LKW mit einem Volumen von 16 Milliarden US-Dollar. Das dürfte den Aktienkurs des DAX-Titels weiter befeuern, der in den vergangenen Tagen stark gestiegen ist. Allerdings wächst die Gefahr eines Pullbacks, was die Warburg Bank nicht von einer Kaufempfehlung abhält.