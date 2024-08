Goldaktien stabil

Tagesbericht vom 14.08.24



Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 2.464 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.459 $/oz um 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Ärzte-Chef Andreas Gassen fordert wegen der zunehmenden Angriffe auf Ärzte von Justizminister Marco Buschmann einen besseren Schutz und schnelle Strafen. Empfohlen werden bauliche Maßnahmen, wie bruchsicheres Sicherheitsglas und ein professioneller Sicherheitsdienst zu zweit, der rund um die Uhr verfügbar ist.



Bei 1.893 Krankenhäusern würden etwa 15.000 Fachkräfte für die Sicherheit und zusätzliche Fachkräfte für die baulichen Maßnahmen benötigt.



Prognose: Die Probleme werden sich verschärfen, da keine Fachkräfte zur Verfügung stehen, kein Geld für bauliche Maßnahmen zur Verfügung gestellt wird, die Ursache des Problems nicht benannt und bearbeitet wird und die Justiz kläglich versagt.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 71.962, Vortag 72.418 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 27,73 $/oz, Vortag 27,67 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 930 $/oz, Vortag 934 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 925 $/oz, Vortag 898 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 81,22 $/barrel, Vortag 81,74 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 1,5 % oder 2,2 auf 149,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Alamos 2,1 %. Bei den kleineren Werten können K92 um 5,2 %, McEwen 4,5 % und Victoria 4,4 % zulegen. Gold Resource geben 13,0 %, Orezone 7,3 % und G-Mining 5,7 % nach. Bei den Silberwerten steigen Endeavour 9,1 %, SSR 7,7 % und Excellon 5,0 %. Santacruz fallen 6,6 % und Metallic 4,4 %.

