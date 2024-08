Intel hat 1,18 Millionen Arm-Aktien für fast 147 Millionen US-Dollar verkauft!

Intel hat seine Beteiligung an der britischen Chipfirma Arm in Höhe von 1,18 Millionen Aktien verkauft, wie aus einem behördlichen Bericht hervorgeht. Der Verkauf wurde am Dienstag bekannt gegeben und dürfte Intel auf der Grundlage des durchschnittlichen Aktienkurses von Arm zwischen April und Juni fast 147 Millionen US-Dollar eingebracht haben.

Intel verfügte Ende Juni über liquide Mittel in Höhe von 11,3 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 32 Milliarden US-Dollar, wie aus den jüngsten Finanzberichten hervorgeht.