Lanxess-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei anhaltender Kurserholung

Die Aktie des im MDAX gelisteten Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405), wurde in den vergangenen 12 Monaten innerhalb einer Bandbreite von 20 bis 30 Euro gehandelt. Nachdem die Aktie ab Mitte Juli 2024 wegen der schlechten Stimmung in der Chemieindustrie im Gleichklang mit den anderen Chemieaktien stark unter Druck geraten war, konnte sich der Aktienkurs nach guten Quartalszahlen wieder etwas erholen. Dennoch ist der Kursverlust von 20 Prozent seit dem Jahresbeginn beträchtlich.

Obwohl Experten nach den Zahlen die Kursziele abgesenkt hatten, bekräftigten sie mit Kurszielen von bis zu 30 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Lanxess-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 25 Euro erholen, wo sie zuletzt am 30.7.24 notiert hatte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.