Vor Inflation: Alle wieder bullisch - aber die 2 Crash-Ursachen unverändert!

Vor den heutigen Daten zur Inflation in den USA sind alle wieder bullisch nach der Rally der letzten Tage - aber die beiden Crash-Ursachen sind nicht beseitigt: die Sorge um eine Rezession in den USA einerseits, der Aufwärts-Crash des Yen andererseits. Nach den gestrigen US-Erzeugerpreisen erwarten die Märkte heute eine niedrigere Inflation und gehen davon aus, dass die Fed im September die Zinsen vielleicht soagr um 0,5% senken wird. Aussagen von Fed-Mitglied Bostic lassen das jedoch extrem optimistisch erscheinen: man könne vielleicht am Ende des Jahres die Zinsen senken (also nicht September!) und wolle unbedingt vermeiden, die Zinsen dann doch wieder anheben zu müssen. Wie werden die inzwischen stark überkauften Märkte auf die CPI-Daten reagieren?

Hinweise aus Video:

1. Nikkei, Yen, Carry Trades: Japan-Insider erläutert die Vorgänge

2. Nvidia-Aktie geht wieder steil – Was ein Comeback!

