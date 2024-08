DAX – Keil oder kein Keil, das ist hier die Frage

DAX update

Nach dem Einbruch in der vorletzten Woche hat der DAX eine klassische Gegenbewegung vollzogen, die man als Korrektur auf die Abwärtsbewegung bezeichnen kann. Dabei hat sich eine Art Aufwärtskeil gebildet. Solche Keile werden nicht selten nach unten aufgelöst. Klassisch war auch der Verlauf der Umsatzzahlen. Diese waren in der Gegenbewegung rückläufig, was gezeigt hat, dass der Aufwärtstrend nicht von der Breite der Marktteilnehmer getragen wurde. Immerhin konnte gestern eine Intraday-Stimmungswende vollzogen werden, die ein wenig Hoffnung macht, was sich im bisherigen Verlauf des heutigen Handels bestätigt. Allerdings ist die saisonale Aussicht für die kommenden Wochen nicht besonders gut, weshalb kurzfristig nicht mit einem nachhaltigen Anstieg gerechnet werden sollte.

S&P500 – Chancen verbessern sich

Der kurzfristige Abwärtstrendkanal hat keine Bedeutung mehr. Der Index hat sich von diesem ebenso entfernt, wie von der Unterstützungslinie. Zuletzt haben die Umsätze wieder leicht angezogen, was aber noch keine nachhaltige Marktbreite bedeutet. Der nächste Aufwärtsschub sollte das jüngste Top übersteigen, damit der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden kann. Die Indikatoren haben Kaufsignale generiert oder diese bereits abgearbeitet. Trotzdem könnte der Markt noch etwas zulegen.

Gold – Versucht sich am Rekordhoch

Der erneute Ausbruch über die Widerstandszone zeigt, dass Gold einen eindeutigen Drang nach oben hat. Die Dynamik für ein neues nachhaltiges Rekordhoch ist noch nicht aufgetreten. Die Indikatoren sind zwar bereits im überkauften Bereich angekommen, scheinen aber noch keine Bremsfunktion zu entfalten. Somit ist ein neues Rekordhoch in dieser Woche noch möglich.

