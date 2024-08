Sixt: Danke Bahn und Klimakleber

Finanzvorstand Franz Weinberger erklärt: „Beim Vorsteuerergebnis haben wir in einem anhaltend herausforderndem Marktumfeld mit weiter fallenden Fahrzeugrestwerten in nur wenigen Monaten die Trendumkehr geschafft“. Im Rahmen seiner Internationalisierung setzt Sixt hauptsächlich auf die USA, dem größten Autovermietmarkt der Welt.

Im zweiten Quartal erreichte das Unternehmen in Pullach in der Nähe von München einen Rekordumsatz von über 1 Milliarde Euro. Das bedeutet einen Anstieg von 8,9% zum Vorjahresquartal. Der operative Gewinn kletterte um 13% auf 384 Millionen – ebenfalls ein Allzeithoch für ein Q2. Auch das Vorsteuerergebnis (Ebt) war mit 63 Millionen Euro wieder deutlich profitabel.

Seit Jahresbeginn haben die Pullacher 15 neue Stationen eröffnet und seine Airport-Präsenz dort auf 49 Flughäfen ausgebaut. Nach einem negativen Vorsteuerergebnis (Ebt) kehrte Sixt im ersten Quartal mit 63 Millionen in die Gewinnzone zurück. Für das Gesamtjahr bleibt der Vorstand optimistisch. Basis ist eine hohe Nachfrage nach Mietautos. Der Umsatz liegt deutlich höher als die Bestmarke vor dem Corona-Rekordergebnis von 2019.

Die Branchenkonjunktur zieht an. Ein Beleg dafür, daß die Zahl der Flug-Passagiere im Juni um rund 9% laut dem Branchenverband IATA über dem Vorjahresmonat lag. Vor diesem Hintergrund haben die Pullacher einen Ausblick für das Ebt, das sich im Gesamtjahr in einer Range zwischen 340 und 390 Millionen Euro bewegen soll. CFO Weinberger erklärt: „2024 ist ein Jahr des Übergangs, in dem wir den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2025 legen“. Sixt bleibt also auf Wachstumskurs.