US-Inflation jetzt unter 3 Prozent! Ist die Zinssenkung der Fed damit besiegelt?

Ohne Berücksichtigung von Lebensmitteln und Energie lag die Kerninflationsrate bei 0,2 Prozent im Juli und 3,2 Prozent auf Jahressicht und entsprach damit den Erwartungen.

Ein Anstieg der Kosten für Unterkünfte um 0,4 Prozent war laut dem Bureau of Labor Statistics für 90 Prozent des Anstiegs der Gesamtinflation verantwortlich. Die Lebensmittelpreise stiegen um 0,2 Prozent, während die Energiepreise unverändert blieben.

Die Zahlen werden wahrscheinlich nichts an der Erwartung ändern, dass die Fed mit ihrer ersten Zinssenkung im September beginnen wird. Das Hauptaugenmerk wird wahrscheinlich weiterhin auf dem Umfang dieser Senkung liegen. Bis dahin stehen noch viele relevante Daten an, bevor sich die Entscheidungsträger Mitte September zusammensetzen.

London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+!

An den Märkten gab es zunächst nicht viel Bewegung. Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen sind inzwischen um mehr als 4 Basispunkte gestiegen, was auf eine gewisse Enttäuschung darüber hindeutet, dass die Messwerte in Bezug auf die Inflation nicht noch ruhiger ausgefallen sind. Die S&P-500-Futures notierten direkt nach Veröffentlichung der Zahlen einen Hauch niedriger, bevor sie ins Plus gedreht haben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion