Apple mit solidem Quartalsergebnis

Apple (US0378331005) konnte von seiner KI-Offensive profitieren und im vergangenen Quartal den Absatzrückgang beim iPhone bremsen. So stieg der Umsatz im zweiten Quartal auf 85,7 Mrd. US-Dollar (+ 5 Prozent), wovon 39,3 Mrd. US-Dollar auf Smartphones entfielen – ein Minus von einem Prozent; allerdings hatten Analysten ein doppelt so hohes Minus befürchtet. Apple wuchs in allen Regionen außer China, besonders erfolgreich waren iPads (+ 24 Prozent) und das Service-Segment (+ 14 Prozent). Für Forschung und Entwicklung wurden 8 Mrd. US-Dollar aufgewandt (+7,5 Prozent), der operative Gewinn legte um 10,2 Prozent auf 25,4 Mrd. US-Dollar zu, auch die operative Marge konnte gesteigert werden (29,6 vs. 28,1 Prozent in Q2-2023). Die Anzahl der Apple-Aktien sank durch Aktienrückkäufe deutlich um 2,6 Prozent.

Discount-Strategie mit 12,1 Prozent Puffer (Dezember)