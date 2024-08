Münchener Rück mit Rekordgewinn

Die Münchner Rück (DE0008430026) legt einen Rekordgewinn für das erste Halbjahr vor: Mit 3,8 Mrd. Euro fiel dieser 55 Prozent höher aus als im Vergleichszeitraum (H1-2024: 2,5 Mrd. Euro). Der weltgrößte Rückversicherer profitierte von steigenden Prämien und hohen Marktzinsen bei der Kapitalanlage. Die Analystenerwartungen wurden deutlich übertroffen und CEO Wenning kommentierte, dass „die Chancen, das Jahresziel von 5 Mrd. Euro zu erreichen oder zu übertreffen, nun deutlich gestiegen seien.“ Das würde zwar auch noch bei geringeren Wachstumsraten funktionieren; allerdings gibt die Börsen-Zeitung zu bedenken, dass der Höhepunkt der aktuellen Hurrikan-Saison (Juni bis November) laut Klimaforschern noch bevorsteht und somit eine Unbekannte in der Kalkulation darstellt. Wer also einen Sicherheitspuffer in seine Positionierung einbauen will, könnte zum Zertifikat greifen.

Discount-Strategie mit 7,9 Prozent Puffer (Dezember)