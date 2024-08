Schale Zahlen aus China verderben Carlsberg-Anlegern die Laune

"Der chinesische Markt ist herausfordernd", sagte CEO Jacob Aarup-Andersen in einem Telefoninterview mit Analysten.

Er ist im ersten Halbjahr um fünf Prozent geschrumpft, und wir erwarten keine Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte.

Obwohl das Unternehmen rund ein Fünftel seines Umsatzes in China erzielt und der Absatz im ersten Halbjahr um 3 Prozent stieg, ist das Premium-Segment stark betroffen. "Verbraucher greifen verstärkt zu günstigeren Premium-Marken", so Aarup-Andersen. Carlsberg, mit 26 Brauereien und laut Reuters 9 Prozent Marktanteil das viertgrößte Bierunternehmen in China, sieht daher schwierigen Zeiten entgegen.