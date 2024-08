Kann Satoshi Nakamotos Mega-Wallet einen Monstercrash auslösen?

Satoshi Nakamoto ist eine legendäre Figur in der Krypto-Welt, der im Oktober 2008 das Bitcoin-Whitepaper veröffentlichte. Während bis heute nicht bekannt ist, welche Person oder Personengruppe sich hinter dem Pseudonym verbirgt – obwohl verschiedene Personen für Nakamoto gehalten wurden oder die Identität für sich beansprucht haben – bleibt eines der größten Rätsel, ob Nakamoto tatsächlich 1,1 Millionen Bitcoin besitzt.

Diese immense Menge könnte den Bitcoin-Markt erheblich beeinflussen, sollte sie je in Umlauf gebracht werden. Eric Balchunas von Bloomberg prognostiziert jedoch, dass Nakamoto bald nicht mehr der größte Halter sein wird, da Bitcoin-ETFs in den USA bereits 909.000 Bitcoins halten. Insbesondere BlackRock sticht heraus mit 347.767 Bitcoins, was ihn zum drittgrößten Halter macht.