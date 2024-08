Schwere Krise voraus? Weltweit führender Stahlerzeuger warnt!

Stahl- und Eisenerzaktien geben zur Wochenmitte deutlich nach. Am Handelsplatz in London verlieren die Anteile von BHP rund 2,5 Prozent an Wert. Die ebenfalls in der britischen Hauptstadt notierten Papiere von Rio Tinto verlieren 2 Prozent, während sich Vale in Sao Paulo um 1,5 Prozent verbilligt.