Marktbericht: DAX, Dow Jones und S&P 500 im Aufwind – SDAX schwächelt

**Aktuelle Marktentwicklungen: Positive Tendenzen bei den meisten Indizes** Die heutigen Börsenentwicklungen zeigen überwiegend positive Tendenzen bei den wichtigsten Indizes. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 17.886,42 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,16%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt sich ebenfalls in guter Verfassung und steht bei 24.494,85 Punkten, was einem Anstieg von 0,31% entspricht. Auch der TecDAX, der die Entwicklung der Technologiewerte widerspiegelt, konnte zulegen und steht bei 3.290,76 Punkten, was einem Plus von 0,25% entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichnet der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, einen Rückgang. Er steht aktuell bei 13.614,68 Punkten und weist ein Minus von 0,31% auf. Ein Blick über den Atlantik zeigt, dass auch die US-amerikanischen Indizes im Plus liegen. Der Dow Jones steht bei 39.944,37 Punkten und konnte um 0,49% zulegen. Der S&P 500 zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung und steht bei 5.452,64 Punkten, was einem Anstieg von 0,38% entspricht.Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine überwiegend positive Stimmung an den Börsen, mit Ausnahme des SDAX, der leichte Verluste hinnehmen muss. Die internationalen Märkte, insbesondere in den USA, tragen ebenfalls zu dieser positiven Tendenz bei.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Hannover Rück mit einem Anstieg von 2.34%. Rheinmetall folgt mit 1.97%, während Münchener Rück mit 1.65% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. RWE führt die Negativliste mit einem Rückgang von 5.54%, gefolgt von E.ON mit -2.54% und Zalando, das um 1.88% gefallen ist.Im MDAX stechen United Internet mit einem beeindruckenden Plus von 6.83% und Talanx mit 6.35% hervor. Delivery Hero kann sich mit einem Anstieg von 3.23% ebenfalls positiv präsentieren.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen schwache Leistungen, angeführt von ThyssenKrupp mit einem Rückgang von 6.25%. Redcare Pharmacy und HelloFresh folgen mit -1.60% und -1.52%.Im SDAX dominiert PVA TePla mit einem starken Anstieg von 12.38%. thyssenkrupp nucera und 1&1 zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 6.30% und 3.99%.Die Flopwerte im SDAX sind deutlich ausgeprägt, mit Medios, das um 11.61% gefallen ist. CECONOMY und BayWa verzeichnen Rückgänge von 6.49% und 5.18%.Im TecDAX hebt sich United Internet erneut hervor mit 6.83%, gefolgt von 1&1 mit 3.99% und Nemetschek , das um 2.18% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Nagarro mit einem Rückgang von 4.46%. CANCOM SE und PNE folgen mit -2.68% und -1.95%.Im Dow Jones verzeichnet The Home Depot einen Anstieg von 2.03%, während Travelers Companies und American Express mit 1.48% und 1.31% ebenfalls im Plus sind.Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, mit Amgen, das um 0.34% gefallen ist, und Merck & Co mit -1.42%. Intel verzeichnet einen Rückgang von 1.64%.Im S&P 500 führt Kellogg mit einem Anstieg von 7.70%, gefolgt von Allstate mit 5.23% und Cardinal Health mit 5.14%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen stärkere Verluste, angeführt von Alphabet mit -3.31%. IDEXX Laboratories und Viatris folgen mit -2.95% und -2.72%.