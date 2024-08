TUI überrascht mit starken Quartalszahlen: Aktie springt um 8%!

Die TUI AG, Europas größter Reiseanbieter, hat am Mittwoch überraschend positive Quartalszahlen veröffentlicht, die von den Anlegern mit einem Kursanstieg von rund 8 Prozent begrüßt wurden. Trotz eines insgesamt schwachen Börsenjahres, in dem die Aktie um über 20 Prozent gefallen war, zeigt das Unternehmen im dritten Quartal bis Ende Juni 2024 eine deutliche Erholung. Der Umsatz stieg um 9,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, was sowohl das Vorjahresergebnis als auch die Markterwartungen übertraf.

Das bereinigte EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) vervierfachte sich nahezu auf 231,9 Millionen Euro, während Analysten nur mit 213 Millionen Euro gerechnet hatten. Diese positive Entwicklung ist auf eine um 4 Prozent gestiegene Gästezahl sowie auf höhere Preise zurückzuführen, die im Durchschnitt um 3 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. TUI betont, dass insbesondere die Segmente Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten zu diesem Wachstum beigetragen haben.