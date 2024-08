Gaspreise steigen: Geopolitische Spannungen gefährden Europas Energieversorgung!

Die geopolitischen Spannungen in Europa, insbesondere der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine, haben die Energieversorgung des Kontinents in den Fokus gerückt. Eine kürzlich gestartete ukrainische Offensive, die bis in die russische Region Kursk vordrang, hat die Unsicherheit über die Gasversorgung weiter verstärkt. Besonders die Kämpfe in der Nähe von Sudzha, einem entscheidenden Gastransitpunkt, haben die Sorgen um mögliche Unterbrechungen der Gaslieferungen angeheizt. Infolgedessen stiegen die TTF-Gaspreise auf über 40 Euro pro Megawattstunde, was den höchsten Stand des Jahres darstellt. Diese Preissteigerung von über 15 Prozent seit Beginn der Offensive am 6. August verdeutlicht die wachsenden Bedenken hinsichtlich der europäischen Versorgungssicherheit.

Sudzha spielt eine zentrale Rolle im europäischen Gasnetz und deckt laut FactSet immer noch 3 bis 5 Prozent des europäischen Bedarfs ab. Besonders Mittel- und Osteuropa sind betroffen, da die LNG-Terminals in Westeuropa die Versorgung dieser Regionen erschweren. Mit dem bevorstehenden Ende des ukrainischen Transitvertrags mit Gazprom Ende des Jahres steht Europa vor der Herausforderung, den möglichen Verlust der Sudzha-Lieferungen auszugleichen. Der Ausbau der LNG-Infrastruktur in Deutschland, Polen, Griechenland und Irland ist bereits im Gange.