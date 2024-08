Deadpool & Wolverine: Milliarden-Erfolg, aber Disney-Aktie bleibt unter Druck! Der neueste Marvel-Film "Deadpool & Wolverine" hat am vergangenen Wochenende die Marke von einer Milliarde US-Dollar an weltweiten Einnahmen überschritten und ist damit der zweite Milliarden-Blockbuster von Walt Disney in diesem Jahr. Mit einem …