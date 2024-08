HelloFresh: Umsatz steigt, aber Gewinne sinken – Was bedeutet das für Anleger?

HelloFresh, der Anbieter von Kochboxen, hat kürzlich seine Quartalszahlen veröffentlicht, die gemischte Ergebnisse zeigen. Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,95 Milliarden Euro, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (1,92 Milliarden Euro) darstellt. Analysten hatten jedoch mit 1,97 Milliarden Euro gerechnet, was die Erwartungen knapp verfehlte. Positiv hervorzuheben ist das bereinigte EBITDA, das mit 146,4 Millionen Euro um 23 Millionen Euro über den Prognosen lag, obwohl es im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von etwa 45 Millionen Euro verzeichnete.

CEO Dominik Richter kündigte an, dass HelloFresh Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ergreifen werde, um sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Er erwartet eine Konsolidierung im Markt für Kochboxen und plant, die Kostenbasis zu optimieren. Trotz der Herausforderungen zeigten sich Anleger optimistisch, was zu einem Anstieg der Aktie um rund 9 Prozent im vorbörslichen Handel führte. Dies könnte eine Erholung der Aktie signalisieren, die zuvor auf ein Rekordtief von 4,40 Euro gefallen war.

Analysten bewerten die Situation unterschiedlich. Bernstein Research stuft die Aktie mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 7,20 Euro ein, während Deutsche Bank Research die Einstufung auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belässt. Beide betonen die Notwendigkeit, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, insbesondere nach den Gewinnwarnungen zu Jahresbeginn.

Insgesamt zeigt HelloFresh ein gemischtes Bild: Während der Umsatz leicht gestiegen ist, bleibt die Profitabilität ein zentrales Problem. Die Zahlen könnten als "besser als befürchtet" interpretiert werden, doch um eine nachhaltige Trendwende zu erreichen, muss das Unternehmen signifikante Fortschritte bei der Profitabilität erzielen.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 6,316EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.