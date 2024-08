Wirtschaftliche Stagnation: Deutschland kämpft mit düsteren Prognosen für 2024

Die stagnierenden Exporte deuten auf anhaltende Schwierigkeiten im verarbeitenden Gewerbe hin, wobei Bloomberg Economics davon ausgeht, dass etwa die Hälfte des Rückgangs in der Industrie strukturell bedingt ist. Die Ökonomen erwarten, dass sich ein wirtschaftlicher Aufschwung nur langsam einstellen wird und erst im Jahr 2026 vollständig entfaltet. Diese Situation könnte für Bundeskanzler Olaf Scholz von Bedeutung sein, da er sich im kommenden Jahr einer neuen Bundestagswahl stellen muss.

Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland sind von Ökonomen als pessimistisch eingeschätzt worden. Für das Jahr 2024 wird ein minimales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von lediglich 0,1 Prozent prognostiziert, was eine Korrektur nach unten von den zuvor erwarteten 0,2 Prozent darstellt. Auch die Schätzung für 2025 wurde auf 1,1 Prozent gesenkt. Diese negativen Prognosen sind das Ergebnis anhaltender industrieller Probleme, die das Wachstum hemmen. Im zweiten Quartal 2023 kam es zu einem unerwarteten Rückgang der Wirtschaft, trotz positiver Signale im Juni, wie einem Anstieg der Auftragseingänge und der Industrieproduktion, die jedoch nicht ausreichten, um die vorherigen Verluste auszugleichen.

Die Prognose von 0,1 Prozent Wachstum für 2024 stimmt mit den Erwartungen der Europäischen Kommission überein, während Institutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Bundesbank leicht höhere Wachstumsraten vorhersagen. Die Deutsche Bundesbank warnt in ihrem Monatsbericht vor einer anhaltenden Nachfrageschwäche und einer langsamen Erholung der Industriekonjunktur. Trotz positiver Daten im Juni bleibt die wirtschaftliche Lage schwierig, und der Außenhandel enttäuschte im zweiten Quartal, was die Handelsbilanz belastete.

Für das zweite Halbjahr 2023 erwarten Analysten, dass starke Reallohnzuwächse leichte positive Impulse für den privaten Verbrauch bringen könnten. Dennoch sehen sie steigende Risiken einer Stagnation, was die wirtschaftlichen Aussichten weiter trübt. Anleger zeigen sich verunsichert und warten auf wichtige US-Wirtschaftsdaten, die Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben könnten. Die Unsicherheit über geopolitische Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf den Iran, und die Angst vor einer Verlangsamung des Gewinnwachstums verstärken die Nervosität an den Märkten. Der DAX wird voraussichtlich in einer engen Spanne bleiben, während die Anleger auf die kommenden Wirtschaftsdaten warten.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 17.943PKT auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.