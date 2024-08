Rheinmetall übernimmt US-Spezialisten: Strategischer Coup im Verteidigungsmarkt!

Die Übernahme kommt zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt, da Rheinmetall an bedeutenden Ausschreibungen des US-Militärs beteiligt ist, darunter das XM30-Programm für Schützenpanzer im Wert von 45 Milliarden US-Dollar und das CTT-Programm für taktische Lkw mit einem Volumen von 16 Milliarden US-Dollar. CEO Armin Papperger hebt hervor, dass dieser Schritt entscheidend sei, um die Wettbewerbsfähigkeit im US-Verteidigungsmarkt zu erhöhen und das Produktportfolio zu erweitern.

Rheinmetall, der deutsche Rüstungskonzern, hat die Übernahme des US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance Products, LLC, bekannt gegeben. Der Kaufpreis basiert auf einem Unternehmenswert von 950 Millionen US-Dollar. Mit dieser Akquisition stärkt Rheinmetall seine Marktposition im amerikanischen Verteidigungssektor und sichert sich Zugang zu wichtigen Produktionskapazitäten sowie technischem Know-how. Loc Performance, mit Sitz in Michigan und rund 1.000 Mitarbeitern, ist ein etablierter Zulieferer für militärische Bodenfahrzeuge und erwirtschaftet signifikante Umsätze.

Die Transaktion steht jedoch noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Analysten zeigen sich optimistisch, was die Auswirkungen auf den Aktienkurs von Rheinmetall betrifft, der in den letzten Tagen bereits stark gestiegen ist. Die Warburg Bank hat eine Kaufempfehlung ausgesprochen, trotz der Möglichkeit eines kurzfristigen Rücksetzers. Der Aktienkurs hat sich von einem Tiefpunkt in der Vorwoche erholt und nähert sich dem Rekordhoch von 571,80 Euro.

Loc Performance bringt nicht nur wertvolle Produktionskapazitäten mit, sondern auch umfangreiche Erfahrungen in der Wartung und Instandsetzung militärischer Fahrzeuge. Die Integration dieser Fähigkeiten in die bestehenden Lieferketten von Rheinmetall wird als Vorteil für das Unternehmen angesehen, insbesondere im Hinblick auf die angestrebten Großaufträge des US-Verteidigungsministeriums.

Die Akquisition ist Teil von Rheinmetalls klarer Wachstumsstrategie in den USA, die als bedeutendes Kerngeschäft für die Zukunft angesehen wird. Loc Performance, das bereits ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit robustem organischen Wachstum verfolgt, wird dazu beitragen, die Marktanteile von Rheinmetall im schnell wachsenden US-Militärfahrzeuggeschäft zu erhöhen. Die Übernahme ist somit ein strategischer Schritt, um die Position von Rheinmetall im globalen Verteidigungsmarkt weiter zu festigen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 560EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.