Thyssenkrupp: Verlust von 54 Millionen Euro – droht die Insolvenz?

Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 erneut einen Verlust von 54 Millionen Euro verzeichnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 83 Millionen Euro erzielt wurde. Die Ergebnisse wurden durch Einmaleffekte im Anlagenbau in Höhe von 80 Millionen Euro belastet, die vor allem auf Mehrkosten für Altprojekte zurückzuführen sind. Zudem wirkte sich die Entkonsolidierung der 55-prozentigen Beteiligung an Thyssenkrupp Industries India negativ auf das Ergebnis aus. Bereits in den ersten beiden Quartalen des Jahres hatte der Konzern Verluste verbucht.

Die vorläufigen Zahlen, die im Juli veröffentlicht wurden, zeigten eine gesenkte Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Eine geringere Dynamik in Schlüsselindustrien wie der Automobilbranche, dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Bauwirtschaft belastete die Geschäfte erheblich. Der Umsatz sank um sechs Prozent auf rund neun Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT um knapp 40 Prozent auf 149 Millionen Euro fiel. Während die Segmente Automotive Technology, Materials Services und Marine Systems positive Ergebnisse lieferten, musste der Stahlbereich einen Rückgang des Ergebnisses um 100 Millionen Euro hinnehmen.