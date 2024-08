Ölpreise im Auf und Ab: Geopolitik und Wirtschaft belasten den Markt!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche aufgrund geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und einer schwächelnden globalen Wirtschaft Schwankungen erlebt. Am Montag stiegen die Preise zunächst, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober auf 80,51 US-Dollar kletterte, was einem Anstieg von 85 Cent im Vergleich zum Freitag entsprach. Auch der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,01 Dollar auf 77,85 Dollar. Die Besorgnis über mögliche Vergeltungsmaßnahmen des Irans und seiner Verbündeten gegen Israel, infolge der Tötung von Hamas- und Hisbollah-Führern, trugen zur Preissteigerung bei. Israel bereitete sich auf mögliche Angriffe vor, während die USA ihre militärische Präsenz im Nahen Osten verstärkten.

Am Dienstag kam es jedoch zu einem Rückgang der Ölpreise, nachdem sie zuvor fünf Tage in Folge gestiegen waren. Brent fiel auf 81,39 US-Dollar, während WTI auf 79,09 Dollar sank. Händler führten diesen Rückgang auf eine Gegenbewegung nach den jüngsten Kursgewinnen zurück. Die Unsicherheit über die geopolitische Lage blieb bestehen, während gleichzeitig das schwache Wachstum der Weltwirtschaft die Nachfrage nach Rohöl dämpfte. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte vor einem möglichen Überangebot, insbesondere wenn die Opec+ ihre Fördermengen anhebt.

Am Mittwoch fielen die Ölpreise erneut, nachdem die US-Ölreserven unerwartet gestiegen waren. Brent kostete am Vormittag 80,24 US-Dollar, und WTI fiel auf 77,56 Dollar. Die Rohöllagerbestände in den USA stiegen um 1,4 Millionen Barrel, was die Preise belastete, da Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Die IEA hatte zuvor vor einem Überangebot gewarnt, was die Unsicherheit auf dem Markt verstärkte.

Die Opec hat ihre Prognosen für die weltweite Ölnachfrage sowohl für 2023 als auch für 2024 gesenkt, bleibt jedoch optimistischer als andere Organisationen wie die IEA. Die Nachfrage wird durch das schwache Wachstum in China, den USA und der Eurozone belastet. Saudi-Arabien und Russland haben klargestellt, dass eine mögliche Produktionsausweitung ab Oktober an Bedingungen geknüpft ist, was die Marktteilnehmer in den kommenden Wochen genau beobachten werden.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 79,84USD auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.