Goldpreis auf Rekordkurs: Steigende Nachfrage durch Zinsen und Krisen!

Am Mittwoch stieg der Goldpreis und näherte sich dem Rekordhoch von 2483 US-Dollar je Feinunze, das Mitte Juli erreicht wurde. In London kletterte der Preis am Vormittag auf 2478 US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Seit März hat sich der Goldpreis um rund 400 Dollar verteuert, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Neben geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die die Nachfrage nach dem Edelmetall anheizen, spielt auch die Aussicht auf sinkende Zinsen in westlichen Industriestaaten eine entscheidende Rolle. Die Europäische Zentralbank hat bereits ihre Leitzinsen gesenkt, und auch in den USA wird eine Zinswende im September erwartet. Da Gold keine Zinserträge abwirft, steigt die Attraktivität des Edelmetalls in einem Umfeld fallender Zinsen.

Die Märkte richten ihren Fokus auf die bevorstehenden US-Inflationsdaten, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, betonte, dass für eine Zinssenkung noch weitere Daten benötigt werden. Ein Rückgang der Inflation könnte die Spekulation auf Zinssenkungen verstärken und den Goldpreis weiter ankurbeln. Analyst Ricardo Evangelista von Activtrades erwartet, dass eine Bestätigung einer Verlangsamung der Inflation zu einer ausgeprägteren Reaktion der Goldhändler führen könnte, was die Erwartungen an eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte im September steigern würde. Dies könnte den Goldpreis sogar auf ein neues historisches Hoch treiben.

Zusätzlich wird die Nachfrage nach Gold durch die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten unterstützt. Die Möglichkeit eines Vergeltungsschlags des Iran gegen Israel, infolge der Tötung eines Militärkommandeurs der Hisbollah, sorgt für Unsicherheit und treibt die Anleger in sichere Anlagen wie Gold. Die Märkte beobachten auch die Entwicklung der Produzentenpreise in den USA, die ebenfalls Einfluss auf die Geldpolitik der Fed haben könnten.

Insgesamt zeigt sich, dass der Goldpreis in einem Umfeld von geopolitischen Spannungen und der Aussicht auf sinkende Zinsen weiterhin an Bedeutung gewinnt. Anleger sind gespannt auf die kommenden Inflationsdaten, die entscheidend für die weitere Entwicklung des Goldpreises sein könnten.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 2.452USD auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.