Übernahme-Deal: Mars kauft Kellanova für 36 Milliarden Dollar!

Der US-Nahrungsmittelkonzern Mars plant die Übernahme des Snackherstellers Kellanova, bekannt für seine Pringles-Chips. Mars bietet 83,50 US-Dollar pro Aktie, was die gesamte Transaktion, einschließlich Schulden, auf nahezu 36 Milliarden Dollar (rund 33 Milliarden Euro) beziffert. Diese Übernahme stellt eine der größten in diesem Jahr dar und vereint zwei bedeutende Akteure der Lebensmittelbranche. Nach Bekanntgabe des Deals stieg der Aktienkurs von Kellanova vorbörslich um 7,9 Prozent.

Der Markt für verpackte Nahrungsmittel sieht sich gegenwärtig mit sinkenden Verkaufszahlen und einer abnehmenden Nachfrage konfrontiert, was Unternehmen dazu zwingt, neue Produkte zu entwickeln und in neue Märkte einzutreten. Kellanova hat sich in diesem schwierigen Umfeld bislang besser geschlagen als die Konkurrenz, insbesondere seit der Abspaltung seines Cerealien-Geschäfts WK Kellog Ende letzten Jahres. Für Mars könnte die Übernahme eine strategische Diversifizierung bedeuten, da das Unternehmen stark von seinem Schokoladengeschäft abhängig ist, das aufgrund der gestiegenen Kakao-Preise unter Druck steht.