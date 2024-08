E.ON-Aktien im Sinkflug: Analysten bleiben optimistisch trotz Rückgang!

Die Aktien von E.ON haben am Mittwoch, den 14. August 2024, im Verlauf des Handels deutliche Verluste erlitten und fielen unter die 200-Tage-Linie, einen wichtigen Indikator für den langfristigen Trend. Der Kurs sank um 3,4 Prozent auf 11,97 Euro, was die Jahresbilanz auf ein leicht negatives Minus von 1 Prozent drückte. Die Ursache für den Rückgang liegt in einem Ergebnisrückgang im ersten Halbjahr, bedingt durch mildes Wetter und das Wegfallen von Einmaleffekten. Während der operative Gewinn im Netzgeschäft stabil blieb, brach er im Energievertrieb ein, was zu einem Umsatzrückgang von etwa 25 Prozent führte.

Trotz dieser negativen Entwicklungen äußerten sich Analysten überwiegend positiv über die Geschäftszahlen. Olly Jeffery von der Deutschen Bank betonte, dass E.ON die operativen Erwartungen erfüllt habe. Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran hob die starke Bilanz des Unternehmens hervor und verwies auf die Notwendigkeit, die Eigenkapitalrendite auf internationales Niveau zu heben. Goldman-Analyst Alberto Gandolfi stellte fest, dass E.ON auf einem guten Weg sei, die Jahresziele zu erreichen.