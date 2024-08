Wacker Neuson: Quartalszahlen 2024 – Umsatzrückgang, aber Cashflow-Plus!

Die Wacker Neuson Group hat am 13. August 2024 ihre endgültigen Quartalszahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht und dabei die bereits im Juli gesenkte Prognose bestätigt. Die Aktien des Unternehmens konnten am Dienstag um 1,4 Prozent zulegen, was als Teil einer Erholung nach einem Abwärtstrend seit Mitte Mai gewertet wird. Der Konzernumsatz belief sich im ersten Halbjahr auf 1.204,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die EBIT-Marge fiel auf 7,0 Prozent, ein Rückgang um 5,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktsituation in der Baumaschinenbranche bleibt angespannt, geprägt von einem niedrigen Auftragseingang und vollen Lagern bei den Händlern. Dies spiegelt sich in den Umsätzen wider, die in allen Regionen gesunken sind. Besonders stark war der Rückgang in der Region Asien-Pazifik mit 31,4 Prozent. In Europa (EMEA) sank der Umsatz um 9,6 Prozent, während in Deutschland ein Rückgang zu verzeichnen war, Frankreich jedoch einen Anstieg verzeichnete. In der Region Amerika fiel der Umsatz um 16,7 Prozent.