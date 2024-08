Mutares stärkt Automotive-Segment: Übernahme von fischer automotive erfolgreich!

Mutares verfolgt mit dieser Übernahme eine strategische Expansion in einem dynamischen Markt und plant, die operativen Strukturen zu optimieren sowie den Carve-Out von fischerwerke abzuschließen. Die langfristigen Ziele umfassen den Ausbau des Geschäfts in wichtigen Märkten wie Amerika, China und Osteuropa.

Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme von fischer automotive systems GmbH & Co. KG von fischerwerke GmbH & Co. KG erfolgreich abgeschlossen. Diese Akquisition, die am 14. August 2024 bekannt gegeben wurde, zielt darauf ab, das Segment Automotive & Mobility zu stärken. Das Unternehmen, das künftig unter dem Namen Matikon firmiert, ist auf die Entwicklung und Produktion kinematischer Komponenten für den Fahrzeuginnenraum und das Exterieur spezialisiert. Dazu gehören Produkte wie Lüftungsdüsen, Ablagefächer und Ladeklappen für Elektrofahrzeuge. Fischer Automotive erwartet für das Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse von rund 200 Millionen Euro und hat eine globale Präsenz mit Produktionsstätten in Deutschland, Tschechien, Serbien, China und den USA.

Im Rahmen der Unternehmensentwicklung hat Mutares im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 2,61 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Adjusted EBITDA betrug 15,7 Millionen Euro. Der Nettoergebnis der Holding profitierte von einem Exit, der im ersten Halbjahr 2024 realisiert wurde, und belief sich auf 53 Millionen Euro. Mutares hat in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt elf Transaktionen abgeschlossen, darunter sieben Akquisitionen, was die aktive Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstreicht.

Die Expansion in neue Märkte wird durch die Eröffnung von Büros in Shanghai und Mumbai vorangetrieben, um die internationalen Aktivitäten zu stärken. Mutares strebt an, bis 2028 einen Konzernumsatz von 10 Milliarden Euro zu erreichen, unterstützt durch eine kontinuierliche Akquisitionsstrategie und operative Verbesserungen in den Portfoliounternehmen.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bleibt positiv, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 5,7 und 6,3 Milliarden Euro und einem Jahresüberschuss von 108 bis 132 Millionen Euro. Mutares positioniert sich somit als dynamischer Akteur im Private-Equity-Sektor, der Unternehmen in Umbruchsituationen stabilisiert und für zukünftiges Wachstum vorbereitet.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 30,53EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.