RENK Group AG: Wechsel im Vorstand und Rekordumsatz – was kommt jetzt?

Am 12. August 2024 gab die RENK Group AG bekannt, dass Christian Schulz, CFO des Unternehmens, sein Vorstandsmandat aus persönlichen Gründen zum 30. September 2024 niederlegen wird. Der Aufsichtsrat hat Anja Mänz-Siebje, derzeitige Leiterin Corporate Finance und CFO der RENK GmbH, als Nachfolgerin ernannt. Sie wird ab dem 1. Oktober 2024 die Verantwortung für die Ressorts Finanzen und IT übernehmen. Der Aufsichtsrat würdigte Schulz' bedeutenden Beitrag zum Unternehmen, insbesondere in Bezug auf den Börsengang und die Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung.

Im Rahmen der Bekanntgabe wurde auch die positive Geschäftsentwicklung der RENK Group AG im ersten Halbjahr 2024 hervorgehoben. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 510 Millionen Euro, was einem Anstieg von 24,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark war das zweite Quartal, in dem der Umsatz auf 273 Millionen Euro stieg, was einem Zuwachs von 26,1 % entspricht. Das bereinigte EBIT wuchs im ersten Halbjahr um 9,4 % auf 69 Millionen Euro.