Euro über 1,10 Dollar: Inflationsdaten bringen Bewegung in den Markt!

Am Devisenmarkt bleibt die Aufmerksamkeit der Investoren auf wichtige geldpolitische Wirtschaftsdaten aus den USA gerichtet. Der Eurokurs zeigte am Dienstag wenig Bewegung und wurde am Vormittag bei 1,0928 US-Dollar gehandelt, was einem leichten Rückgang von 0,03 Prozent entspricht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0925 Dollar festgesetzt. Die Veröffentlichung der Erzeugerpreise in den USA am Nachmittag könnte für etwas Bewegung sorgen, gefolgt von den Verbraucherpreisen, die für die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind.

Am Mittwoch konnte der Euro seine Kursgewinne vom Vortag ausbauen und stieg erstmals seit den Turbulenzen am 5. August wieder über die Marke von 1,10 US-Dollar. Dies wurde durch überraschend steigende Inflationsdaten aus Frankreich unterstützt, die eine Revision der Inflationsrate auf 2,7 Prozent ergaben. Eine steigende Inflation könnte gegen eine weitere Zinssenkung durch die EZB sprechen, was dem Euro Auftrieb verleiht. Bereits am Dienstag hatte der Euro durch schwächere Erzeugerpreise in den USA profitiert, die die Spekulationen auf Zinssenkungen durch die Fed verstärkten.

Im Gegensatz dazu erlebte der Neuseeland-Dollar Kursverluste, nachdem die Notenbank des Landes überraschend den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 Prozent senkte. Dies war die erste Zinssenkung seit der Inflationswelle.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Euro von einer Kombination aus positiven Inflationsdaten in Europa und schwächeren Preisdaten in den USA profitiert hat, während die Märkte auf die bevorstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA warten, die weitere Hinweise auf die geldpolitischen Entscheidungen der Fed geben könnten. Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in den USA und die Reaktion der EZB bleibt ein zentrales Thema für die Devisenmärkte.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 1,101USD auf Forex (15. August 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.