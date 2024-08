SGT German Private Equity übernimmt drei Zahlungsdienstleister – FinTech-Revolution!

Die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA, ein in Frankfurt am Main ansässiger Private Equity Asset Manager, hat am 13. August 2024 die Übernahme von Mehrheitsbeteiligungen an drei Internet-Zahlungsdienstleistern bekannt gegeben: Funanga AG (Berlin), Campamocha Ltd. (Malta) und Surfer Rosa Ltd. (Isle of Man). Diese Akquisition markiert einen strategischen Schritt zur Transformation von SGT in ein börsennotiertes FinTech-Unternehmen, das unter dem neuen Namen „The Payments Group Holding“ firmieren wird. Die Umfirmierung soll auf der Hauptversammlung am 14. August 2024 beschlossen werden.

Die Übernahme erfolgt gegen eine Kombination aus Bargeld und der Ausgabe eigener Aktien, wobei die Bewertung der SGT-Aktien bei 2,40 EUR pro Aktie liegt. Die neue Unternehmensgruppe plant für 2025 ein Transaktionsvolumen von 140 Millionen EUR und einen Umsatz von etwa 15 Millionen EUR. Die übernommenen Unternehmen sind profitabel und weisen ein starkes Wachstum auf, mit einer prognostizierten jährlichen Umsatzsteigerung von über 50 % zwischen 2021 und 2025.