Borussia Dortmund: Brunner wechselt nach Monaco – Beier als neuer Hoffnungsträger!

Borussia Dortmund und der talentierte U17-Weltmeister Paris Brunner haben sich laut Medienberichten getrennt. Der 18-jährige Angreifer wechselt zum französischen Erstligisten AS Monaco, wobei die Ablösesumme auf vier Millionen Euro geschätzt wird. In den monatelangen Verhandlungen konnte sich Dortmund eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern. Brunner, der bis 2025 an den BVB gebunden war, hatte ein Angebot zur Vertragsverlängerung erhalten, jedoch keine Einigung erzielt, da er sich eine stärkere Rolle im Profikader wünschte, was der Verein nicht garantieren konnte. Abseits des Platzes sorgte Brunner für Aufsehen, als er im Oktober 2023 aus disziplinarischen Gründen suspendiert wurde.

Parallel dazu hat Borussia Dortmund Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet, um die Lücke zu schließen, die der Abgang von Niclas Füllkrug hinterlassen hat. Beier, ein 21-jähriger Jung-Nationalspieler, unterschrieb einen Vertrag bis 2029 und kostete knapp 30 Millionen Euro. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobte Beiers Fähigkeiten und seine Vielseitigkeit. Beier selbst äußerte sich positiv über die Gespräche mit Dortmund und die gemeinsamen Ziele, Titel zu gewinnen. Er könnte bereits am Samstag im DFB-Pokal sein Debüt geben.