3U HOLDING AG übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung und neue Wachstumsprojekte!

Die 3U HOLDING AG hat am 14. August 2024 ihre Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten leicht übertrafen. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 15,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 29,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für das erste Halbjahr 2024 beläuft sich der Umsatz auf 29,0 Millionen Euro, was einem Wachstum von 15,5 % entspricht. Der Haupttreiber dieses Wachstums war das Segment Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), das einen Umsatz von 9,8 Millionen Euro erzielte, was einem Anstieg von 55,4 % entspricht.

Im Bereich Erneuerbare Energien verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Rückgang der Stromerträge um 44,7 % auf 2,4 Millionen Euro, was auf ungünstige Witterungsbedingungen und technische Ausfälle zurückzuführen ist. Die Stromproduktion sank um 19,8 % auf 29,6 GWh. Das Segment Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) konnte seinen Umsatz um 16,2 % auf 17,1 Millionen Euro steigern, unterstützt durch eine hohe Nachfrage nach Photovoltaik-Produkten.