Voltabox AG: Kapitalerhöhung und angepasste Prognose für 2024!

Die Voltabox AG, ein Anbieter von Elektromobilitätslösungen, hat am 13. August 2024 eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Diese Maßnahme soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 19.148.249 Euro um bis zu 1.914.824 Euro auf insgesamt 21.063.073 Euro erhöhen. Dies geschieht durch die Ausgabe von 1.914.824 neuen Stammaktien, die ab dem 1. Januar 2024 voll gewinnanteilberechtigt sind. Der Vorstand hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat entschieden, das gesetzliche Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auszuschließen, was bedeutet, dass die neuen Aktien nicht im Verhältnis zu den bestehenden Aktien angeboten werden. Die neuen Aktien sollen prospektfrei an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gehandelt werden. Der Nettoemissionserlös wird zur Stabilisierung der Eigenkapitalbasis verwendet. Die Transaktion wird von M.M.Warburg & CO begleitet.

Zusätzlich hat die Voltabox AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst. Diese Anpassung ist vor allem auf die Umstrukturierung und Weiterentwicklung der Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH zurückzuführen. Aufgrund aktueller Herausforderungen im Markt hat das Unternehmen seine Handelsaktivitäten vorübergehend reduziert und konzentriert sich künftig auf schlüsselfertige Lösungen im Geschäftssegment VoltaStore. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich nicht ausreichen, um die geringeren Handelsumsätze im laufenden Jahr vollständig zu kompensieren. Daher wird ein reduzierter Beitrag der GreenCluster GmbH zum Konzernumsatz und zum EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erwartet.

Zudem hat Voltabox auf die Insolvenz eines Endkunden im Bereich Hochvolt-Batteriesysteme reagiert und die Lieferungen eingestellt, um Forderungsabschreibungen zu vermeiden. Dies führt zu einem Umsatzausfall im Geschäftssegment VoltaMobil. Der Vorstand hat die Umsatzprognose für 2024 auf rund 6 Millionen Euro gesenkt und erwartet ein EBITDA von etwa -50 %. Weitere Details werden im Halbjahresbericht veröffentlicht.

Die Voltabox AG ist im regulierten Markt der Deutschen Börse notiert und spezialisiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batteriesystemen für industrielle Anwendungen, insbesondere in der Elektromobilität.

Die Voltabox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 1,290EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.