CANCOM SE: Umsatzsprung um 29,1% – Starke Zukunft in der IT-Branche!

CEO Rüdiger Rath erläuterte, dass das Wachstum größtenteils akquisitionsbedingt war, während das operative Geschäft von einer Kaufzurückhaltung bei kleinen und mittelgroßen Kunden im privaten und öffentlichen Sektor geprägt war. Dennoch sieht Rath mittelfristig eine steigende Nachfrage nach IT-Services, insbesondere in den Bereichen Security & Networking, Modern Workplace, Datacenter & Cloud, IoT und Künstliche Intelligenz (AI). Diese Trends könnten zu einer Erneuerung der IT-Infrastrukturen bei den Kunden führen.

Die CANCOM SE hat im ersten Halbjahr 2024 eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet, trotz eines herausfordernden Marktumfelds. Der Konzernumsatz stieg um 29,1 Prozent auf 835,3 Millionen Euro, verglichen mit 647,0 Millionen Euro im Vorjahr. Der Rohertrag erhöhte sich um 38,3 Prozent auf 339,2 Millionen Euro. Auch das EBITDA wuchs signifikant auf 55,5 Millionen Euro, nach 41,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow verbesserte sich auf 68,6 Millionen Euro, was eine deutliche Steigerung von rund 150 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Das Geschäftssegment International zeigte eine besonders positive Entwicklung, mit einem Umsatz von 277,0 Millionen Euro, was einem Anstieg von 235,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies war vor allem auf den Beitrag der CANCOM Austria Gruppe zurückzuführen. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Geschäftssegment Deutschland einen leichten Umsatzrückgang von 1,1 Prozent auf 558,4 Millionen Euro. Das EBITDA in diesem Segment stieg jedoch auf 34,1 Millionen Euro, was eine EBITDA-Marge von 6,1 Prozent bedeutet.

Der Vorstand hat die Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt und erwartet einen Umsatz zwischen 1,75 und 2,0 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 130 bis 155 Millionen Euro. CANCOM positioniert sich als führender Digital Business Provider und bietet ein breites Spektrum an IT-Lösungen, darunter Managed Services und Cloud-Dienste. Mit über 5.600 Mitarbeitern und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region sowie weiteren Ländern ist das Unternehmen gut aufgestellt, um die digitale Transformation seiner Kunden zu unterstützen.

Insgesamt zeigt die CANCOM Gruppe eine robuste Leistung in einem schwierigen Markt, mit einer positiven Ausblick auf die zukünftige Entwicklung, insbesondere in den strategischen Wachstumsbereichen.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 28,31EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.