UmweltBank AG: Erträge steigen auf 38,16 Millionen Euro – Analysten optimistisch!

Die UmweltBank AG hat in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eine signifikante Steigerung ihrer Gesamterträge auf 38,16 Millionen Euro im Vergleich zu 31,20 Millionen Euro im Vorjahr verzeichnet. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg des Finanzergebnisses auf 17,95 Millionen Euro, was im Wesentlichen auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie zurückzuführen ist, die den Verkauf von Beteiligungen vorsieht. In den ersten sechs Monaten wurden vier Windpark- und zwei Immobilienbeteiligungen verkauft, was das Finanzergebnis erheblich verbesserte. Ein zuvor ausgewiesener Veräußerungsverlust von rund 10 Millionen Euro wurde aufgrund einer nachträglichen Anpassung des Bilanzansatzes in das Geschäftsjahr 2023 vorgetragen.

Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 8,53 Millionen Euro (Vorjahr: 3,11 Millionen Euro), während das Periodenergebnis auf 5,62 Millionen Euro (Vorjahr: 1,49 Millionen Euro) anstieg. Diese Ertragssteigerung konnte die gestiegenen Aufwendungen im Personal- und Verwaltungsbereich, die auf 29,37 Millionen Euro (Vorjahr: 26,63 Millionen Euro) kletterten, überkompensieren. Die höheren Kosten resultieren aus einem gestiegenen Lohnniveau sowie erhöhten Ausgaben in IT und Marketing. Mit dem Abschluss der Migration des Kernbankensystems im zweiten Quartal 2024 und der laufenden Transformation der Organisation werden jedoch wesentliche Kostentreiber in Zukunft entfallen.