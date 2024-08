Brenntag senkt EBITA-Prognose: Herausforderungen in der Chemiebranche Die Brenntag SE hat am 12. August 2024 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst und erwartet nun ein operatives EBITA in der Spanne von 1,10 bis 1,20 Milliarden Euro, was unter der vorherigen Schätzung von 1,23 bis 1,43 Milliarden Euro …