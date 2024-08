Hüttenwerke Königsbronn: Erfolgreicher Börsengang und neue Wachstumschancen!

Am 12. August 2024 wurde der Börsengang der Hüttenwerke Königsbronn GmbH (HWK), Deutschlands ältestem Industrieunternehmen, erfolgreich an der Börse Düsseldorf vollzogen. Dieser Schritt erfolgte im Rahmen eines Reverse-Initial Public Offerings (IPO), bei dem die börsennotierte TERENTIUS SE mit der AVIR Walze Holding GmbH, der Muttergesellschaft von HWK, fusionierte. Die Umfirmierung in HWK 1365 SE wurde ebenfalls im Handelsregister eingetragen. Von den insgesamt 275.184 ausgegebenen Aktien befinden sich etwa ein Drittel im Besitz der Mitarbeiter, was auf einen hohen Streubesitz hinweist.

Die Hüttenwerke Königsbronn, gegründet im Jahr 1365, sind heute Weltmarktführer in der Herstellung von großen Kalanderwalzen, die für die Produktion hochwertiger Papiere und Kartons unerlässlich sind. Diese Walzen, die bis zu 12 Meter lang und 85 Tonnen schwer sind, profitieren von der steigenden Nachfrage nach Kartonagen im E-Commerce und umweltfreundlichen Verpackungslösungen. HWK bedient einen Marktanteil von rund 80 % in dieser Nische und zählt alle führenden Papiermaschinenhersteller zu seinen Kunden.