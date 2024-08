DOUGLAS Group: Starkes Umsatzwachstum und neue Filialstrategie 2024!

Ein wichtiger strategischer Schritt war die erfolgreiche Integration der parfumdreams-Logistik in das One Warehouse, All Channels (OWAC) System in Hamm, was langfristig die Kosteneffizienz und Profitabilität verbessern soll. Trotz eines temporären Umsatzrückgangs von 10,2 % im Segment parfumdreams/Niche Beauty aufgrund der Integration, wird ein positiver Effekt auf das Kundenerlebnis erwartet.

Die DOUGLAS Group hat zudem ihre Filialstrategie weiterentwickelt, einschließlich der Wiedereröffnung eines Luxus-Flagship-Stores in Wien. Das Unternehmen plant, bis Ende 2026 mehr als 200 neue Filialen zu eröffnen und hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bereits 38 neue Standorte eröffnet.

Die strategische Neuausrichtung umfasst auch den Verkauf der Online-Apotheke Disapo, um sich vollständig auf das Kerngeschäft Premium-Beauty zu konzentrieren. Ab September 2024 wird die Online-Präsenz der DOUGLAS Group mit einem neuen Design und einer stärkeren Omnichannel-Aktivierung aktualisiert, um ein inspirierendes Einkaufserlebnis zu bieten.

Insgesamt zeigt die DOUGLAS Group eine starke Marktposition und ein nachhaltiges Wachstum, das durch eine klare Fokussierung auf Premium-Beauty und ein optimiertes Omnichannel-Erlebnis unterstützt wird.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 18,15EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.