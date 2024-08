Staatsanleihen im Aufwind: Euro-Bund-Future steigt trotz schwacher Konjunktur!

Die Finanzmärkte rechnen aufgrund der rückläufigen Inflation und einer sich abschwächenden Konjunktur in den USA mit einer möglichen Leitzinssenkung im September. Dabei wird sogar ein Zinsschritt von 0,50 Prozentpunkten nicht ausgeschlossen. In Deutschland hingegen belasteten schwache Konjunkturdaten die Märkte nur geringfügig. Die ZEW-Konjunkturerwartungen fielen im August überraschend stark auf den niedrigsten Stand seit Januar. ZEW-Präsident Achim Wambach kommentierte, dass der wirtschaftliche Ausblick für Deutschland erheblich einbricht und die Unsicherheit in der Geldpolitik sowie enttäuschende Geschäftszahlen aus den USA und geopolitische Spannungen im Nahen Osten zu dieser Entwicklung beitragen.

Am Dienstag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Anstieg. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, stieg um 0,31 Prozent auf 135,04 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,21 Prozent fiel. Diese Entwicklung steht im Kontext einer allgemeinen Marktentwicklung, die durch schwächer als erwartete Erzeugerpreise in den USA beeinflusst wird. Diese Daten, die am Mittwoch veröffentlicht werden, könnten auch Auswirkungen auf die Verbraucherpreise haben, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von zentraler Bedeutung sind.

Am Montag hingegen gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 134,49 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,23 Prozent. In der Vorwoche hatten sich die Renditen von ihren Tiefstständen erholt, was auf Sorgen um den Arbeitsmarkt und die Konjunktur in den USA zurückzuführen war. Hauke Siemßen, Rentenexperte bei der Commerzbank, merkte an, dass die Bewertungen der Anleihen trotz der Erholung nach wie vor hoch seien und von der Frage abhängen, ob die USA tatsächlich am Rande einer Rezession stehen.

Insgesamt fehlte es den Märkten am Montag an Impulsen, da keine bedeutenden Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Investoren blicken nun gespannt auf die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA, die entscheidende Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Fed geben könnten. Die Unsicherheiten in der deutschen Wirtschaft und die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben weiterhin im Fokus der Marktteilnehmer.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 134,9EUR auf Eurex (15. August 2024, 07:31 Uhr) gehandelt.