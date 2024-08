Impressive Wachstum: Shelly Group steigert Umsatz um 49% im ersten Halbjahr!

Die Shelly Group AD hat im ersten Halbjahr 2024 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet, das sich in einem Umsatzanstieg von 49,0 % auf 41,8 Millionen Euro (BGN 81,7 Millionen) niederschlägt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 54,9 % auf 10,8 Millionen Euro, während das Konzernnettoergebnis um 58,4 % auf 9,3 Millionen Euro zulegte. Diese positive Entwicklung ist auf den gezielten Ausbau der Vertriebskanäle und die Erweiterung der adressierbaren Kundenbasis zurückzuführen. Die Nutzerbasis der Shelly Cloud wuchs auf etwa 1,5 Millionen, was eine Steigerung von 15,4 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bleibt der Haupttreiber des Wachstums, mit einem Umsatzplus von 62,8 % auf 21,5 Millionen Euro. Auch in anderen europäischen Märkten, insbesondere in Italien, Spanien und den Benelux-Staaten, zeigt sich eine positive Entwicklung. Die internationale Expansion in Asien und Australien verläuft ebenfalls vielversprechend.

Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 25,8 %, trotz gestiegener Vertriebs- und Marketingausgaben. Die Eigenkapitalquote beträgt solide 88,8 %, was auf eine starke Bilanz hinweist. Der operative Cashflow wies jedoch einen Abfluss von 0,7 Millionen Euro auf, was auf einen gestiegenen Lagerbestand und erhöhte Forderungen zurückzuführen ist. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sanken auf 10,5 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2024 bekräftigt die Unternehmensführung die Prognose eines Umsatzwachstums auf 105 Millionen Euro und einer EBIT-Steigerung auf über 26 Millionen Euro. Co-CEO Wolfgang Kirsch äußerte sich optimistisch über die Wachstumsdynamik und die Akzeptanz der neuen Produkte und Dienstleistungen. Die Shelly Group bleibt somit auf einem klaren Wachstumskurs und sieht weiterhin Potenzial für Profitabilitätssteigerungen.

Insgesamt zeigt die Shelly Group eine starke Leistung im ersten Halbjahr 2024, unterstützt durch strategische Maßnahmen zur Markt- und Produktentwicklung sowie eine solide finanzielle Basis für zukünftiges Wachstum.

Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 36,40EUR auf Frankfurt (14. August 2024, 21:52 Uhr) gehandelt.